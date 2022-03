Foire à tout à Criquiers Criquiers Criquiers Catégories d’évènement: Criquiers

Seine-Maritime

Foire à tout à Criquiers Criquiers, 8 mai 2022, Criquiers. Foire à tout à Criquiers Criquiers

2022-05-08 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Criquiers Seine-Maritime Rue principale de la commune & Place de Criquiers

Ouverture au public à partir de 7h – Entrée libre

Tarif exposants : 1€/mètre (particuliers) et 2€/mètre (professionnels)

Buvette et restauration sur place

Infos : 06 37 84 55 08 / 06 37 21 26 76 Rue principale de la commune & Place de Criquiers

Ouverture au public à partir de 7h – Entrée libre

Tarif exposants : 1€/mètre (particuliers) et 2€/mètre (professionnels)

Buvette et restauration sur place

Infos : 06 37 84 55 08 / 06 37 21 26 76 +33 6 37 84 55 08 Rue principale de la commune & Place de Criquiers

Ouverture au public à partir de 7h – Entrée libre

Tarif exposants : 1€/mètre (particuliers) et 2€/mètre (professionnels)

Buvette et restauration sur place

Infos : 06 37 84 55 08 / 06 37 21 26 76 Criquiers

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Criquiers, Seine-Maritime Autres Lieu Criquiers Adresse Ville Criquiers lieuville Criquiers Departement Seine-Maritime

Criquiers Criquiers Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/criquiers/

Foire à tout à Criquiers Criquiers 2022-05-08 was last modified: by Foire à tout à Criquiers Criquiers Criquiers 8 mai 2022 Criquiers seine-maritime

Criquiers Seine-Maritime