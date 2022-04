Foire à Saint-Privat

Foire à Saint-Privat, 28 avril 2022, . Foire à Saint-Privat

2022-04-28 00:00:00 00:00:00 – 2022-04-28 13:00:00 13:00:00 Sur la place du Champ de Foire, des producteurs viennent proposer leurs produits alimentaires, des vêtements ainsi que d’autres produits. Deux fois par mois, cette foire réputée et conviviale vous comblera. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville