Foire à Saint-Céré Mairie Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré

Foire à Saint-Céré Mairie, 18 mai 2022, Saint-Céré . Foire à Saint-Céré 13 Avenue François de Maynard Mairie Saint-Céré Lot Mairie 13 Avenue François de Maynard

2022-05-18 07:30:00 – 2022-05-18 13:30:00

Mairie 13 Avenue François de Maynard

Saint-Céré

Lot . Vous trouverez sur trois places différentes : place de la république, place Jean Jaurès et place du Mercadial, de l’alimentation (fromages, légumes, poulets rôtis, fruits…) des vêtements, des rideaux, et du bazar. Les 1er et 3e mercredis de chaque mois. Mairie de Saint Céré

Mairie 13 Avenue François de Maynard Saint-Céré

dernière mise à jour : 2023-01-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Saint-Céré Lot Mairie 13 Avenue François de Maynard Ville Saint-Céré Departement Lot Tarif Lieu Ville Mairie 13 Avenue François de Maynard Saint-Céré

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere /

Foire à Saint-Céré Mairie 2022-05-18 was last modified: by Foire à Saint-Céré Mairie Saint-Céré 18 mai 2022 13 Avenue François de Maynard Mairie Saint-Céré Lot Lot Mairie Saint-Céré

Saint-Céré Lot