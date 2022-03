Foire à l’ancienne La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Catégories d’évènement: Drôme

La Baume-de-Transit Drôme La Baume-de-Transit Défilé des chars et de la batteuse le matin, stands et foire toute la journée, animation.

Repas de la batteuse sur la place de la mairie sans réservation avec animation musicale, démonstration de la batteuse, expo de matériel ancien. lafoirealancienne@orange.fr La Baume-de-Transit

