Foire à l’ancienne La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Catégories d’évènement: Drôme

La Baume-de-Transit

Foire à l’ancienne La Baume-de-Transit, 6 juin 2022, La Baume-de-Transit. Foire à l’ancienne place du Tricastin le village La Baume-de-Transit

2022-06-06 06:30:00 06:30:00 – 2022-06-06 19:00:00 19:00:00 place du Tricastin le village

La Baume-de-Transit Drôme La Baume-de-Transit 47ème édition :

grande foire de produits locaux et régionaux, divers…

Défilé de la batteuse

Repas de la batteuse, 20€,

Battage du blé à l’ancienne.

Distillation de lavandin mano-raoux@laposte.net +33 4 75 98 14 70 https://www.foireanciennebaumetransit.org/ place du Tricastin le village La Baume-de-Transit

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, La Baume-de-Transit Autres Lieu La Baume-de-Transit Adresse place du Tricastin le village Ville La Baume-de-Transit lieuville place du Tricastin le village La Baume-de-Transit Departement Drôme

La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baume-de-transit/

Foire à l’ancienne La Baume-de-Transit 2022-06-06 was last modified: by Foire à l’ancienne La Baume-de-Transit La Baume-de-Transit 6 juin 2022 Drôme La Baume-de-Transit

La Baume-de-Transit Drôme