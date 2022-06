Foire à l’Ail, Produits Terroir, Artisanat Feux St Jean Peyrolles-en-Provence, 24 juin 2022, Peyrolles-en-Provence.

Foire à l’Ail, Produits Terroir, Artisanat Feux St Jean Peyrolles-en-Provence

2022-06-24

Peyrolles-en-Provence 13860 Peyrolles-en-Provence

Vous retrouverez donc des producteurs d’Ail mais également la confrérie de l’Aïet de Trets et ses chevaliers qui défileront sur le Terrain des Pommiers et qui procèderont à une intronisation au sein de leur confrérie.

Une dégustation d’Aïoli ouverte à tous sera ensuite proposée en fin de concours.



D’autres exposants seront également là afin de permettre à tous un moment de convivialité et de partage.

Des stands de restauration (Aïoli, Pâtes à l’Ail, Grillades) ainsi que des producteurs de vin et de bière.

L’animation musicale sera assurée par le groupe Lasy Cat et un spectacle de danse Tahitienne « Hina » vous sera proposé en soirée.



A la tombée de la nuit, selon la tradition de la fête de la Saint Jean, un grand feu de joie sera allumé pour fêter le solstice d’été .

Foire à l’Ail& Artisanat&Produits Terroir& Feux de la St Jean

Concours de préparation d’Aïoli, Défilé de la confrérie de l’Aïet.

+33 4 42 57 89 82

Peyrolles-en-Provence

