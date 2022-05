FOIRE À LA RHUBARBE Nomexy Nomexy Catégories d’évènement: Nomexy

Nomexy Vosges Nomexy LA SOCIETE DES FETES DE NOMEXY PRESENTE sa 40è FOIRE A LA RHUBARBE: le SAMEDI 4 JUIN

Au programme :

-19h00 : barbecue géant avec “les Blue PEANUTS”

-21h00 :bal de la Rhubarbe avec DJ Arnaud

-21h30 : élection de la Miss rhubarbe 2022

-23h00 : feu d’artifice pyromusical . Le DIMANCHE 5 JUIN:

11h : inauguration le foire.

A 12h Accordéon en compagnie de Romain DUPUIS.

Dès 14h30 sur scène les “DISCIPLES DE JOHNNY” avec PHOENIX 66 (2h de show !), BATUCADA “les Z’enflammés” et les “all DANCES”. Fêtes foraines, déballage commercial et association locales. +33 6 81 35 11 11 free

