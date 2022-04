Foire à la puériculture Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc

Foire à la puériculture Lambesc, 14 mai 2022, Lambesc. Foire à la puériculture place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc

2022-05-14 08:00:00 – 2022-05-14 18:00:00 place des Etats-généraux Place des Etats-généraux

Lambesc Bouches-du-Rhône Une petite restauration et buvette seront proposées sur place. L’association Diablotins-Diablotines tiennent leur traditionnelle Foire à la puériculture : c’est l’occasion de faire d’ équiper vos enfants, de 0 à 16 ans, tout en faisant de bonnes affaires ! diablotinsdiablotines@orange.fr https://assistantes-maternelles-lambesc.fr/ Une petite restauration et buvette seront proposées sur place. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc

Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Lambesc Autres Lieu Lambesc Adresse place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Ville Lambesc

