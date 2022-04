FOIRE À LA FRITE Girancourt Girancourt Catégories d’évènement: Girancourt

Girancourt Vosges Girancourt Vosges 0 EUR 41ème Foire à la frite les 25 et 26 juin 2022 à Girancourt.

Samedi 25 : 3ème Trail des Brûlées

Dimanche 26 : Vide grenier, déballage commercial, animation de VTT Trial par Nicolas Vuillermot 2x champion du monde, tombola.

Tout le week-end : Fête foraine, restauration et buvette +33 6 64 94 39 25 ASGDC

