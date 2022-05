Foire à la brocante La Mothe-Saint-Héray, 23 juillet 2022, La Mothe-Saint-Héray.

Foire à la brocante La Mothe-Saint-Héray

2022-07-23 09:50:00 – 2022-07-24 18:00:00

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray

EUR Foire à la brocante

Le grand rendez-vous régional des amateurs d’objets et de meubles anciens. Les exposants sont uniquement des brocanteurs et antiquaires professionnels.

Samedi 25 et dimanche 26 juillet de 9h à 18h – place Clémenceau

Accès libre et gratuit

ACIM

Tél. : 06 82 49 72 65

Foire à la brocante

Le grand rendez-vous régional des amateurs d’objets et de meubles anciens. Les exposants sont uniquement des brocanteurs et antiquaires professionnels.

Samedi 25 et dimanche 26 juillet de 9h à 18h – place Clémenceau

Accès libre et gratuit

ACIM

Tél. : 06 82 49 72 65

+33 6 82 49 72 65

Foire à la brocante

Le grand rendez-vous régional des amateurs d’objets et de meubles anciens. Les exposants sont uniquement des brocanteurs et antiquaires professionnels.

Samedi 25 et dimanche 26 juillet de 9h à 18h – place Clémenceau

Accès libre et gratuit

ACIM

Tél. : 06 82 49 72 65

PIXABAY

La Mothe-Saint-Héray

dernière mise à jour : 2022-05-07 par