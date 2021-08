Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Foire à la brocante Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Renseignements auprès du service des Droits de Place. Dimanche 15 août 2021 – de 9h à 17h – Esplanade des Halles +33 2 99 16 43 98 http://www.ville-dinard.fr/ Ce 15 août, de 9 h à 17 h, près de 50 professionnels exposent lors des foires à la brocante de Dinard. Déballage-vente de meubles, vaisselles, linges et livres anciens… bijoux, bibelots et tableaux. L’attribution des places commence à 08 h 30 pour les commerçants.

Renseignements auprès du service des Droits de Place. Dimanche 15 août 2021 – de 9h à 17h – Esplanade des Halles

