Foire à la bricole Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Foire à la bricole Longueville-sur-Scie, 30 avril 2022, Longueville-sur-Scie. Foire à la bricole Longueville-sur-Scie

2022-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-30 18:00:00 18:00:00

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Longueville-sur-Scie Le Comité des fêtes organise sur la place du village une foire à la bricole! Retrouvez sur place: outils, matériaux du bâtiment, peinture, plomberie, menuiserie, électricité, portes, fenêtres… 2€ le mètre exposants ! Le Comité des fêtes organise sur la place du village une foire à la bricole! Retrouvez sur place: outils, matériaux du bâtiment, peinture, plomberie, menuiserie, électricité, portes, fenêtres… 2€ le mètre exposants ! +33 6 22 92 11 17 Le Comité des fêtes organise sur la place du village une foire à la bricole! Retrouvez sur place: outils, matériaux du bâtiment, peinture, plomberie, menuiserie, électricité, portes, fenêtres… 2€ le mètre exposants ! Longueville-sur-Scie

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Autres Lieu Longueville-sur-Scie Adresse Ville Longueville-sur-Scie lieuville Longueville-sur-Scie Departement Seine-Maritime

Foire à la bricole Longueville-sur-Scie 2022-04-30 was last modified: by Foire à la bricole Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie 30 avril 2022 Longueville-sur-Scie seine-maritime

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime