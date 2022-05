Foire

Foire, 14 mai 2022, . Foire

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 19:00:00 Jour festif autour du thème des 4 éléments.

Expositions, ateliers de découverte et de fabrication, jeux, quizz, espaces enfants, restauration, spectacles de rue… vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Ouverte à tous, cette foire est à la fois un lieu de promenade, de distractions, d’échanges et de commerce. Jour festif autour du thème des 4 éléments.

Expositions, ateliers de découverte et de fabrication, jeux, quizz, espaces enfants, restauration, spectacles de rue… vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Ouverte à tous, cette foire est à la fois un lieu de promenade, de distractions, d’échanges et de commerce. Jour festif autour du thème des 4 éléments.

Expositions, ateliers de découverte et de fabrication, jeux, quizz, espaces enfants, restauration, spectacles de rue… vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

Ouverte à tous, cette foire est à la fois un lieu de promenade, de distractions, d’échanges et de commerce. dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville