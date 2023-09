Cet évènement est passé PLACE A L’AGRI (65) Foirail – Tarbes Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes PLACE A L’AGRI (65) Foirail – Tarbes Tarbes, 15 juin 2023, Tarbes. PLACE A L’AGRI (65) Jeudi 15 juin, 08h00 Foirail – Tarbes Découvrir les métiers de l’agriculture, un partenariat entre l’ANEFA et la MSA MPS. Un stand MSA sera tenu sur la place du marché Local à Tarbes avec l’intervention d’un réflexologue afin de stimuler les zones du corps afin de se détendre. Puis dégustation de produits locaux et cadeaux à gagner. Foirail – Tarbes Place du Foirail, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Foirail Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T08:00:00+02:00 – 2023-06-15T15:00:00+02:00

BIEN ETRE METIERS AGRICOLE

