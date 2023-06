Foire de la St jean et repas Foirail Saint-Laurent-la-Vallée, 24 juin 2023, Saint-Laurent-la-Vallée.

Saint-Laurent-la-Vallée,Dordogne

Foire de la St Jean

Le comité des fêtes vous propose un vide grenier le samedi 24 juin suivi d’un repas moules-frites.

Réservations au 06 87 89 32 65.

Foirail Le bourg

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes will be holding a garage sale on Saturday June 24, followed by a mussels and French fries meal.

For bookings call 06 87 89 32 65

Feria de San Juan

El sábado 24 de junio, el Comité des Fêtes organizará una venta de garaje, seguida de una comida a base de mejillones y patatas fritas.

Reservas en el 06 87 89 32 65

Foire de la St Jean (Johannismarkt)

Das Festkomitee bietet Ihnen am Samstag, den 24. Juni einen Flohmarkt mit anschließendem Muschel-Pommes-Essen.

Reservierungen unter 06 87 89 32 65

Mise à jour le 2023-06-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne