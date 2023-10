OPPB : Concerts symphoniques A Bicyclette Foirail Pau, 25 mai 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Dylan Corlay,

interprétation, arrangements

& direction musicale

Tour d’Orchestre(s) à bicyclette

Sur une idée originale de Dylan Corlay

Jean-Daniel Senes, mise en scène

Augustin Delassus & Pierre Daubigny, co-création lumière

Roland Barthélémy, conseil et réalisation magie

Jeannie Longo, marraine du projet

Attention, convoi spécial !

Les vaches de notre douce France vont voir passer un cortège étrange : un chef d’orchestre à bicyclette ? Accompagné de musiciens et de cyclistes anonymes… ?

Kézako ?! En préambule des Jeux Olympiques et Paralympiques, un spectacle atypique, alliant l’excellence de l’orchestre classique et l’univers du vélo, de la magie et de l’humour, sera en circulation sur nos routes, pour relier dans un même souffle les phalanges orchestrales implantées sur tout le territoire national. (…).

2024-05-25

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dylan Corlay,

performance, arrangements

& musical direction

Tour d?Orchestre(s) à bicyclette

Based on an original idea by Dylan Corlay

Jean-Daniel Senes, stage direction

Augustin Delassus & Pierre Daubigny, lighting co-creation

Roland Barthélémy, magic advice and production

Jeannie Longo, project sponsor

Attention, special convoy!

The cows of sweet France are about to see a strange procession pass by: a conductor on a bicycle? Accompanied by musicians and anonymous cyclists?

Kézako?! As a prelude to the Olympic and Paralympic Games, an atypical show, combining the excellence of the classical orchestra with the world of cycling, magic and humor, will be on the road, linking orchestral phalanxes throughout France in a single breath. (…)

Dylan Corlay,

interpretación, arreglos

y dirección musical

Tour d’Orchestre(s) à bicyclette

Basada en una idea original de Dylan Corlay

Jean-Daniel Senes, dirección escénica

Augustin Delassus & Pierre Daubigny, co-creación de la iluminación

Roland Barthélémy, asesoramiento y dirección de magia

Jeannie Longo, patrocinadora del proyecto

¡Atención, convoy especial!

Las vacas de la dulce Francia están a punto de ver pasar un extraño cortejo: ¿un director de orquesta en bicicleta? ¿Acompañado de músicos y ciclistas anónimos?

¡¿Kézako?! Como preludio de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, un espectáculo insólito, que combina la excelencia de la orquesta clásica con el mundo del ciclismo, la magia y el humor, recorrerá nuestras carreteras, reuniendo en un solo aliento a las falanges orquestales repartidas por toda Francia. (…)

Dylan Corlay,

interpretation, Arrangements

& musikalische Leitung

Tour d’Orchestre(s) auf dem Fahrrad

Nach einer Originalidee von Dylan Corlay

Jean-Daniel Senes, Regie

Augustin Delassus & Pierre Daubigny, Co-Kreation Licht

Roland Barthélémy, Beratung und Regie Zauberei

Jeannie Longo, Patin des Projekts

Achtung, ein besonderer Konvoi!

Die Kühe in unserem süßen Frankreich werden einen seltsamen Zug vorbeiziehen sehen: einen Dirigenten auf einem Fahrrad? Begleitet von Musikern und anonymen Radfahrern?

Kézako?! Im Vorfeld der Olympischen und Paralympischen Spiele wird ein atypisches Spektakel, das die Exzellenz des klassischen Orchesters mit der Welt des Fahrrads, der Magie und des Humors verbindet, auf unseren Straßen unterwegs sein, um die in ganz Frankreich ansässigen Orchesterphalangen in einem Atemzug zu vereinen. (…)

