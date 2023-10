OPPB : Concerts symphoniques Racines Célestes Foirail Pau, 12 avril 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Chœur OPPB, direction Pascale verdier

Fayçal Karoui, direction

Eric Saint-Marc

Pic du Midi d’Ossau

Commande & création mondiale OPPB

Johannes Brahms

Gesang der Parzen

Schicksalslied Op. 54

Symphonie n°4

Brahms cherche le ciel et le trouve en nous emmenant si haut avec lui, modestement, par la main et blottis avec lui contre la voute céleste. Ce voyage, cette musique est enracinée dans une culture millénaire dans laquelle sa curiosité a toujours puisé. L’humanité est là dans cette faculté de rêver haut, solidement enraciné. Comme écrivait Romain Gary : « Des routes toujours plus grandes, pour aller nulle part »..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ch?ur OPPB, conductor Pascale verdier

Fayçal Karoui, conductor

Eric Saint-Marc

Pic du Midi d?Ossau

Commission & world premiere OPPB

Johannes Brahms

Gesang der Parzen

Schicksalslied Op. 54

Symphony no. 4

Brahms searches for heaven, and finds it by taking us so high up with him, modestly, by the hand and huddled with him against the celestial vault. This journey, this music, is rooted in a thousand-year-old culture from which his curiosity has always drawn. Humanity lies in this ability to dream high, firmly rooted. As Romain Gary wrote: « The roads are always bigger, to go nowhere ».

Coro OPPB, dirigido por Pascale Verdier

Fayçal Karoui, director

Eric Saint-Marc

Pic du Midi d’Ossau

Encargo y estreno mundial OPPB

Johannes Brahms

Gesang der Parzen

Schicksalslied Op. 54

Sinfonía n°4

Brahms busca el cielo y lo encuentra llevándonos tan alto con él, modestamente, de la mano y acurrucados con él contra la bóveda celeste. Este viaje, esta música, hunde sus raíces en una cultura milenaria de la que siempre ha bebido su curiosidad. La humanidad reside en esta capacidad de soñar alto, firmemente arraigada. Como escribió Romain Gary: « Los caminos son siempre más grandes, para ir a ninguna parte ».

Ch?ur OPPB, Leitung Pascale verdier

Fayçal Karoui, Leitung

Eric Saint-Marc

Pic du Midi d’Ossau

Bestellung & Welturaufführung OPPB

Johannes Brahms

Gesang der Parzen

Schicksalslied Op. 54

Symphonie Nr. 4

Brahms sucht den Himmel und findet ihn, indem er uns so hoch mit sich nimmt, bescheiden, an der Hand und mit ihm an das Himmelsgewölbe geschmiegt. Diese Reise, diese Musik ist in einer jahrtausendealten Kultur verwurzelt, aus der seine Neugier stets schöpfte. Die Menschheit ist in dieser Fähigkeit, hoch zu träumen, fest verwurzelt. Wie Romain Gary schrieb: « Immer größere Straßen, um nirgendwohin zu gelangen ».

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Pau