OPPB : Concert Musique de chambre Foirail Pau, 24 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Corina Belcea, violon

Axel Schacher, violon

Grégoire Vecchioni, alto

Antoine Lederlin, violoncelle

Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes n°4, Op. 18 n°4

Béla Bartók Quatuor à cordes n°1, SZ 40

Ludwig van Beethoven Quatuor à cordes n°12, Op. 12

Le Quatuor Belcea revient à Pau pour un concert unique au Foirail, dans un programme qui met en regard deux compositeurs parmi les plus marquants dans la composition pour quatuor à cordes.

Particulièrement actif dans le domaine de la création, le Quatuor Belcea s’illustre également dans les plus grandes salles pour leur maitrise exceptionnelle et leurs interprétations profondément intimes dans le registre du quatuor. On leur doit notamment des intégrales des quatuors à cordes de Brahms, Beethoven, Bartók, Britten….

2024-03-24 fin : 2024-03-24 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Corina Belcea, violin

Axel Schacher, violin

Grégoire Vecchioni, viola

Antoine Lederlin, cello

Ludwig van Beethoven String Quartet No. 4, Op. 18 No. 4

Béla Bartók String Quartet n°1, SZ 40

Ludwig van Beethoven String Quartet n°12, Op. 12

The Quatuor Belcea returns to Pau for a unique concert at the Foirail, in a program that brings together two of the most influential composers of string quartet music.

Particularly active in the field of creation, the Belcea Quartet has also won acclaim in major concert halls for its exceptional mastery and deeply intimate interpretations in the quartet register. They are notably credited with complete string quartets by Brahms, Beethoven, Bartók, Britten?

Corina Belcea, violín

Axel Schacher, violín

Grégoire Vecchioni, viola

Antoine Lederlin, violonchelo

Ludwig van Beethoven Cuarteto de cuerda nº 4, Op. 18 nº 4

Béla Bartók Cuarteto de cuerda nº 1, SZ 40

Ludwig van Beethoven Cuarteto de cuerda nº 12, Op. 12

El Cuarteto Belcea regresa a Pau para un concierto único en el Foirail, en un programa que reúne a dos de los compositores más influyentes de la música para cuarteto de cuerda.

Especialmente activo en el ámbito de la creación, el Cuarteto Belcea también es conocido en las grandes salas de concierto por su excepcional maestría y sus interpretaciones profundamente intimistas en el registro de cuarteto. Han interpretado cuartetos de cuerda completos de Brahms, Beethoven, Bartók, Britten?

Corina Belcea, Violine

Axel Schacher, Violine

Grégoire Vecchioni, Viola

Antoine Lederlin, Violoncello

Ludwig van Beethoven Streichquartett Nr. 4, Op. 18 Nr. 4

Béla Bartók Streichquartett Nr. 1, SZ 40

Ludwig van Beethoven Streichquartett Nr. 12, Op. 12

Das Belcea-Quartett kehrt für ein einmaliges Konzert im Foirail nach Pau zurück, mit einem Programm, das zwei Komponisten gegenüberstellt, die zu den bedeutendsten in der Komposition für Streichquartett gehören.

Das Belcea Quartett ist besonders aktiv im Bereich der Uraufführungen und tritt aufgrund seiner außergewöhnlichen Meisterschaft und seiner zutiefst intimen Interpretationen des Quartetts auch in den größten Konzertsälen auf. Das Belcea-Quartett hat unter anderem Streichquartette von Brahms, Beethoven, Bartók, Britten und anderen Komponisten eingespielt

