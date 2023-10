OPPB : Concerts symphoniques Fracas Foirail Pau, 14 mars 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Alexandre Kantorow, piano

Fayçal Karoui, direction

Camille Pépin Aux confins de l’orage (2021)

Maurice Ravel Concerto pour la main gauche

Modeste Moussorgski Tableaux d’une exposition

Un mot qui dit comme il sonne ! L’orage arrive et se fracasse malgré la douceur et la finesse inouïe de la musique de Camille Pépin. L’immense Concerto pour la main gauche sonne comme une revanche héroïque sur la 1ère guerre mondiale. Les Tableaux s’écoutent sans se voir, minuscules ou immenses, dans un déluge fracassant pour s’apaiser, enfin, sous la Grande Porte de Kiev, passage vers notre monde nouveau..

2024-03-14 fin : 2024-03-14 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alexandre Kantorow, piano

Fayçal Karoui, conductor

Camille Pépin Aux confins de l’orage (2021)

Maurice Ravel Concerto for the left hand

Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

A word that says what it sounds like! The storm arrives and crashes, despite Camille Pépin?s gentle, unprecedented musical finesse. The immense Concerto for the Left Hand sounds like heroic revenge for the 1st World War. The Tableaux are listened to without being seen, tiny or immense, in a shattering deluge that finally calms down under the Great Gate of Kiev, the gateway to our new world.

Alexandre Kantorow, piano

Fayçal Karoui, director de orquesta

Camille Pépin Aux confins de l’orage (2021)

Maurice Ravel Concierto para la mano izquierda

Modest Mussorgsky Cuadros de una exposición

Una palabra que dice lo que parece La tormenta llega y se estrella, a pesar de la suavidad y la finura sin precedentes de la música de Camille Pépin. El inmenso Concierto para la mano izquierda suena como una venganza heroica contra la I Guerra Mundial. Los Cuadros se escuchan sin verse, diminutos o inmensos, en un diluvio estremecedor antes de calmarse finalmente bajo la Gran Puerta de Kiev, puerta de nuestro nuevo mundo.

Alexandre Kantorow, Klavier

Fayçal Karoui, Dirigent

Camille Pépin Aux confins de l’orage (2021)

Maurice Ravel Konzert für die linke Hand

Modest Mussorgsky Bilder einer Ausstellung

Ein Wort, das sagt, wie es klingt! Das Gewitter kommt und kracht trotz der unerhört sanften und feinen Musik von Camille Pépin. Das riesige Konzert für die linke Hand klingt wie eine heroische Rache am Ersten Weltkrieg. Die Bilder kann man hören, ohne sie zu sehen, winzig oder riesig, in einer krachenden Flut, um schließlich unter dem Großen Tor von Kiew, dem Durchgang zu unserer neuen Welt, zur Ruhe zu kommen.

