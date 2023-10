Concert : Give it to the Sky Foirail Pau, 31 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

L’Ensemble 0 redonne vie à Tower of Meaning, chef-d’œuvre instrumental du compositeur Arthur Russell initialement écrit pour la pièce Médée de Bob Wilson au début des années 80. Une pépite offerte à notre curiosité dans un véritable concert-spectacle.

Fondé en 2004 sous l’impulsion de Sylvain Chauveau, Stéphane Garin et Joël Merah, l’Ensemble 0 défriche un répertoire contemporain à la fois exigeant et accessible. Jouant la carte de l’audace, il fait circuler ces œuvres sous des formes toujours inventives pour les rendre vivantes. L’arrivée du compositeur, chanteur et multi-instrumentiste américain Peter Broderick a permis d’adjoindre à Tower of Meaning certaines chansons inédites de Russell orchestrées pour grand ensemble. « Give It to the Sky » qui donne son titre au projet, notamment. (…).

2024-01-31 fin : 2024-01-31 . EUR.

Foirail place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ensemble 0 revives Tower of Meaning, an instrumental masterpiece by composer Arthur Russell originally written for Bob Wilson’s Medea in the early 80s. A nugget offered up to our curiosity in a veritable concert-spectacle.

Founded in 2004 by Sylvain Chauveau, Stéphane Garin and Joël Merah, Ensemble 0 explores a contemporary repertoire that is both demanding and accessible. Playing the daring card, it circulates these works in ever more inventive ways to bring them to life. The arrival of American composer, singer and multi-instrumentalist Peter Broderick has made it possible to add to Tower of Meaning some of Russell?s previously unreleased songs orchestrated for large ensemble. these include « Give It to the Sky », which gives the project its title. (…)

Ensemble 0 revive Tower of Meaning, una obra maestra instrumental del compositor Arthur Russell escrita originalmente para la obra Médée de Bob Wilson a principios de los años ochenta. Una pepita de oro ofrecida a nuestra curiosidad en un auténtico concierto-espectáculo.

Fundado en 2004 por Sylvain Chauveau, Stéphane Garin y Joël Merah, el Ensemble 0 explora un repertorio contemporáneo a la vez exigente y accesible. Jugando la carta de la audacia, da vida a estas obras de maneras cada vez más inventivas. La llegada del compositor, cantante y multiinstrumentista estadounidense Peter Broderick ha permitido añadir a Tower of Meaning algunas canciones inéditas de Russell orquestadas para gran conjunto. « Entre ellas se incluye ‘Give It to the Sky’, que da título al proyecto. (…)

Das Ensemble 0 erweckt Tower of Meaning, ein instrumentales Meisterwerk des Komponisten Arthur Russell, das ursprünglich für das Stück Medea von Bob Wilson in den frühen 80er Jahren geschrieben wurde, zu neuem Leben. Ein Nugget, das unsere Neugierde in einem echten Konzertspektakel weckt.

Das 2004 von Sylvain Chauveau, Stéphane Garin und Joël Merah gegründete Ensemble 0 erschließt ein zeitgenössisches Repertoire, das sowohl anspruchsvoll als auch zugänglich ist. Es setzt auf Wagemut und bringt diese Werke in immer neuen Formen in Umlauf, um sie lebendig zu machen. Mit dem amerikanischen Komponisten, Sänger und Multi-Instrumentalisten Peter Broderick wurde Tower of Meaning um einige bisher unveröffentlichte Lieder Russells ergänzt, die für ein großes Ensemble orchestriert wurden. dazu gehört auch der titelgebende Song « Give It to the Sky ». (…)

Mise à jour le 2023-08-22 par OT Pau