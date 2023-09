OPPB : Concert du Nouvel An Foirail Pau, 7 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Conception et réalisation, Jean Manifacier

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Chœur OPPB

Direction, Pascale Verdier

Fayçal Karoui, Direction

Magique, joyeux, émouvant…

Le concert du Nouvel An est devenu le rendez-vous incontournable de la saison symphonique de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, qui réunit chaque début d’année des milliers de spectateurs de tout le territoire..

2024-01-07 fin : 2024-01-07 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Design and production, Jean Manifacier

Orchestre de Pau Pays de Béarn

OPPB Chorus

Conductor, Pascale Verdier

Fayçal Karoui, Conductor

Magical, joyful, moving?

The New Year?s concert has become the highlight of the Orchestre de Pau Pays de Béarn?s symphonic season, attracting thousands of spectators from all over the region.

Diseño y producción, Jean Manifacier

Orquesta de Pau Pays de Béarn

Coro OPPB

Directora, Pascale Verdier

Fayçal Karoui, director de orquesta

Mágico, alegre, conmovedor..

El concierto de Año Nuevo se ha convertido en el punto culminante de la temporada sinfónica de la Orquesta de Pau Pays de Béarn, atrayendo a miles de espectadores de toda la región al comienzo de cada año.

Konzept und Regie, Jean Manifacier

Orchestre de Pau Pays de Béarn

Chor OPPB

Leitung, Pascale Verdier

Fayçal Karoui, Leitung

Magisch, fröhlich, bewegend?

Das Neujahrskonzert ist zu einem festen Bestandteil der symphonischen Saison des Orchestre de Pau Pays de Béarn geworden.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Pau