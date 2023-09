OPPB : Concerts symphoniques Nuits étoilées Foirail Pau, 24 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La nuit est un passage, les étoiles nous guident depuis toujours.

Pour ce programme de novembre, nous convoquons les souvenirs de l’été et de la fête en sortant de la nuit un chef d’œuvre de Louise Farrenc rarement joué, en se laissant bercer par la magie hypnotique des Nuits d’été de Berlioz, et enfin, en festoyant dans le Paris nocturne de la Belle Epoque.

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Fayçal Karoui, direction

Louise Farrenc 1ère ouverture symphonique

Hector Berlioz Les Nuits d’été

Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal La Gaïté parisienne.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The night is a passage, and the stars have always guided us.

For this November program, we conjure up memories of summer and festivities, bringing out of the night a rarely-performed masterpiece by Louise Farrenc, letting ourselves be lulled by the hypnotic magic of Berlioz?s Nuits d?été, and finally, feasting in the nocturnal Paris of the Belle Epoque.

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Fayçal Karoui, conductor

Louise Farrenc 1st symphonic overture

Hector Berlioz Les Nuits d?été

Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal La Gaïté parisienne

La noche es un pasaje, y las estrellas siempre nos han guiado.

Para este programa de noviembre, evocamos recuerdos de verano y de fiesta, sacando de la noche una obra maestra de Louise Farrenc raramente interpretada, dejándonos arrullar por la magia hipnótica de las Nuits d’été de Berlioz y, por último, festejando en el París nocturno de la Belle Epoque.

Karine Deshayes, mezzosoprano

Fayçal Karoui, director de orquesta

Louise Farrenc 1ª obertura sinfónica

Hector Berlioz Noches de verano

Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal La Gaïté parisienne

Die Nacht ist ein Durchgang, die Sterne führen uns seit jeher.

In diesem Novemberprogramm rufen wir Erinnerungen an den Sommer und das Feiern hervor, indem wir ein selten gespieltes Meisterwerk von Louise Farrenc aus der Nacht holen, uns von der hypnotischen Magie von Berlioz’ Nuits d’été einlullen lassen und schließlich im nächtlichen Paris der Belle Epoque feiern.

Karine Deshayes, Mezzosopran

Fayçal Karoui, Dirigent

Louise Farrenc 1. Symphonische Ouvertüre

Hector Berlioz Les Nuits d’été (Die Sommernächte)

Jacques Offenbach / Manuel Rosenthal La Gaïté parisienne (Die Pariser Gayté)

