OPPB : Concerts symphoniques Grand Nord Foirail Pau, 6 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nous ouvrons la saison par un voyage dans l’immensité des étendues scandinaves, là où le soleil fraîchement levé se couche déjà. Lueurs dans la vie nocturne, amour, fougue, traditions et danses populaires rythment le calme et la sérénité d’une nature sauvage, boréale et silencieuse.

Les figures musicales majeures, le norvégien Edvard Grieg et le finlandais Jean Sibelius côtoient ici une authentique pionnière sué-

doise, Elfrida Andrée dont la musique sublime réchauffe et bouleverse les cœurs, alors que le soleil, rouge, frôle l’horizon.

Bertrand Chamayou, piano

Fayçal Karoui, direction

Elfrida Andrée Andantino quasi recitativo

Edvard Grieg Concerto pour piano

Jean Sibélius Symphonie n°3.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We open the season with a journey into the vastness of the Scandinavian expanses, where the freshly risen sun is already setting. Glimmers of nightlife, love, ardor, traditions and folk dances punctuate the calm and serenity of a silent boreal wilderness.

Major musical figures such as Norwegian Edvard Grieg and Finnish Jean Sibelius rub shoulders here with an authentic pioneer from Sweden, Elfrida Andersen

doise pioneer Elfrida Andrée, whose sublime music warms and stirs the heart, while the red sun skims the horizon.

Bertrand Chamayou, piano

Fayçal Karoui, conductor

Elfrida Andrée Andantino quasi recitativo

Edvard Grieg Piano Concerto

Jean Sibélius Symphony No. 3

Abrimos la temporada con un viaje a la inmensidad de las extensiones escandinavas, donde el sol recién salido ya se está poniendo. El resplandor de la vida nocturna, el amor, la pasión, las tradiciones y las danzas folclóricas marcan el ritmo de la calma y la serenidad de un silencioso desierto boreal.

Aquí, las grandes figuras de la música, el noruego Edvard Grieg y el finlandés Jean Sibelius, se codean con una auténtica pionera de Suecia, Elfrida Andersen

doise pionera Elfrida Andrée, cuya música sublime calienta y agita el corazón mientras el sol rojo roza el horizonte.

Bertrand Chamayou, piano

Fayçal Karoui, director

Elfrida Andrée Andantino quasi recitativo

Concierto para piano de Edvard Grieg

Sinfonía nº 3 de Jean Sibélius

Wir eröffnen die Saison mit einer Reise in die unendlichen Weiten Skandinaviens, wo die frisch aufgegangene Sonne bereits untergeht. Lichtblicke im Nachtleben, Liebe, Leidenschaft, Traditionen und Volkstänze bestimmen den Rhythmus der Ruhe und Gelassenheit einer wilden, borealen und stillen Natur.

Die wichtigsten musikalischen Figuren, der Norweger Edvard Grieg und der Finne Jean Sibelius, stehen hier neben einer echten schwedischen Pionierin

die erhabene Musik von Elfrida Andrée wärmt und bewegt die Herzen, während die rote Sonne den Horizont streift.

Bertrand Chamayou, Klavier

Fayçal Karoui, Dirigent

Elfrida Andrée Andantino quasi recitativo

Edvard Grieg Klavierkonzert

Jean Sibélius Symphonie Nr. 3

