Nocturne de cyclisme Foirail Nord Monpazier, 27 juillet 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

L’épreuve se déroule autour de la bastide, en nocturne (65 tours de la bastide). L’entrée est gratuite. Buvette et restauration sur place. Compétition internationale..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Foirail Nord

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The event takes place around the bastide, at night (65 laps of the bastide). The entrance is free. Refreshments and food on site. International competition.

El evento tiene lugar alrededor de la bastida por la noche (65 vueltas a la bastida). La entrada es gratuita. Bar y catering in situ. Competición internacional.

Der Wettkampf findet rund um die Bastide statt, in der Nacht (65 Runden um die Bastide). Der Eintritt ist kostenlos. Getränke und Speisen vor Ort. Internationaler Wettkampf.

