Yaka’Venir : Animations médiévales Foirail Espalion, 27 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Démonstration et atelier médiéval par l’équipe du Château de Calmont. Ouvert à tous. Durée : 1h.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

Foirail

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Demonstration and medieval workshop by the Château de Calmont team. Open to all. Duration: 1 hour

Demostración y taller medieval a cargo del equipo del Château de Calmont. Abierto a todos. Duración: 1 hora

Mittelalterliche Vorführung und Workshop durch das Team des Schlosses Calmont. Offen für alle. Dauer: 1 Stunde

