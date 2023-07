LudO’Plein Air Foirail Espalion, 10 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Vous aimez les jeux de société ? Venez jouer avec nous ! Espace de jeux au grand air pour les enfants de 0 à 107 ans où l’on rigole, où l’on joue ensemble que l’on vienne seul, entre amis ou en famille ! En cas de mauvais temps, à la salle de la gare.

2023-07-10 fin : 2023-07-26 . EUR.

Foirail

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Do you like board games? Come and play with us! An open-air play area for children aged 0 to 107, where you can have fun and play together, whether you come alone, with friends or as a family! In case of bad weather, at the Salle de la Gare

¿Te gustan los juegos de mesa? ¡Ven a jugar con nosotros! Una zona de juegos al aire libre para niños de 0 a 107 años, donde podrás divertirte y jugar juntos, ¡tanto si vienes solo, con amigos o en familia! En caso de mal tiempo, en la Salle de la Gare

Mögen Sie Gesellschaftsspiele? Kommen Sie und spielen Sie mit uns! Spielplatz an der frischen Luft für Kinder von 0 bis 107 Jahren, wo man lacht und gemeinsam spielt, egal ob man allein, mit Freunden oder der Familie kommt! Bei schlechtem Wetter im Saal des Bahnhofs

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Terres d’Aveyron