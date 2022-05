Foirail de la Chambière Saint-Denis-lès-Bourg Catégories d’évènement: Ain

Saint-Denis-lès-Bourg

Foirail de la Chambière, 1 janvier 2022, Saint-Denis-lès-Bourg. Foirail de la Chambière Foirail de la Chambière 200 rue de Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg

2022-01-01 08:00:00 – 2022-12-31 12:00:00 Foirail de la Chambière 200 rue de Montbéliarde

Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Saint-Denis-lès-Bourg Marché aux bestiaux hebdommadaire. Plus de 100 000 bêtes négociées par an. Déroulement :

8h : Broutards

9h15 : Bovins laitiers

10h15 : Bovins à viande

11h : Veaux +33 4 74 45 21 96 Foirail de la Chambière 200 rue de Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Denis-lès-Bourg Autres Lieu Saint-Denis-lès-Bourg Adresse Foirail de la Chambière 200 rue de Montbéliarde Ville Saint-Denis-lès-Bourg lieuville Foirail de la Chambière 200 rue de Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg Departement Ain

Saint-Denis-lès-Bourg Saint-Denis-lès-Bourg Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-les-bourg/

Foirail de la Chambière 2022-01-01 was last modified: by Foirail de la Chambière Saint-Denis-lès-Bourg 1 janvier 2022 Ain Saint-Denis-lès-Bourg

Saint-Denis-lès-Bourg Ain