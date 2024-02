Foils Journées de l’ENVSN-Baie de Quiberon ecole de voile Saint-Pierre-Quiberon, vendredi 12 avril 2024.

Foils Journées de l’ENVSN-Baie de Quiberon ecole de voile Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Le Team Actual est le parrain des Foils Journées de l’ENVSN-Baie de Quiberon 2024 !

Vendredi 12 avril, la journée sera réservée aux professionnels.

Samedi 13 et dimanche 14 avril, les portes de l’ENVSN seront ouvertes à tous. Tout d’abord à tous les aficionados du foil qui pourront profiter d’un salon où les exposants présenteront leurs nouveautés, d’essais de matériel ouverts à tous et de compétitions sur de nombreux supports. Grâce à la logistique imparable du Yacht Club de Carnac (YCC), la Baie de Quiberon Airline regroupera les Championnats de Bretagne windfoil, wingfoil et kitefoil (avec le Presqu’île Kite Club PIKC en soutien), ainsi que le Techno Windfoil 130 Challenge, en partenariat avec Tahé. L’ASNQ organisera les traditionnels P’tits Bouchons où les Moth s’affronteront et les WASZP participeront à leur Championnat de Bretagne.

Nouveauté 2024 la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer (SNT) intègre les clubs supports et sera en charge de l’Interligue Birdyfish. Lors de cette régate ouverte à tous les propriétaires de Birdyfish, les six bateaux de l’ENVSN seront réservés aux moniteurs des club de la baie de Quiberon.

L’ENVSN, établissement public du ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, profitera de l’occasion pour organiser ses journées portes ouvertes pour le grand public et faire découvrir ses infrastructures, ses projets et missions ainsi que les nombreuses formations dispensées. Des coups de projecteur ainsi que des visites des lieux seront organisés tout au long du week-end. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:30:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

ecole de voile Beg Rohu

Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne celia.delfault@envsn.sports.gouv.fr

L’événement Foils Journées de l’ENVSN-Baie de Quiberon Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon