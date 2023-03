Marché de Pâques Foie gras Rabuat et fils Méré Catégories d’Évènement: Méré

Marché de Pâques Foie gras Rabuat et fils, 1 avril 2023, Méré

2023-04-01 – 2023-04-02

Foie gras Rabuat et fils 2 Rue de la Fontaine

Méré

Yonne . EUR Dans une ambiance très conviviale sur la ferme. Lors du week-end, vous pourrez découvrir et déguster nos produits ainsi que ceux proposés par la vingtaine de producteurs qui se feront un plaisir de vous parler de leur savoir-faire ainsi que de leurs produits. Foie gras Rabuat et fils 2 Rue de la Fontaine Méré

