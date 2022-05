Fogo na Fogo – Concert afro jazz Le Faouët Le Faouët Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Faouët

Fogo na Fogo – Concert afro jazz Le Faouët, 7 mai 2022, Le Faouët. Fogo na Fogo – Concert afro jazz rue de l’Armor Salle des fêtes Le Faouët

2022-05-07 – 2022-05-07 rue de l’Armor Salle des fêtes

Le Faouët Côtes d’Armor Le Faouët Fogo na Fogo ce sont six amis musiciens qui reprennent et composent des morceaux afrobeat (mais pas que…) en mode minimaliste. Le nom du groupe fait référence à “Fogo Fogo” de Fela Kuti.

Restauration sur place. Fogo na Fogo ce sont six amis musiciens qui reprennent et composent des morceaux afrobeat (mais pas que…) en mode minimaliste. Le nom du groupe fait référence à “Fogo Fogo” de Fela Kuti.

Restauration sur place. rue de l’Armor Salle des fêtes Le Faouët

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Le Faouët Autres Lieu Le Faouët Adresse rue de l’Armor Salle des fêtes Ville Le Faouët lieuville rue de l’Armor Salle des fêtes Le Faouët Departement Côtes d'Armor

Le Faouët Le Faouët Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-faouet/

Fogo na Fogo – Concert afro jazz Le Faouët 2022-05-07 was last modified: by Fogo na Fogo – Concert afro jazz Le Faouët Le Faouët 7 mai 2022 Côtes-d’Armor Le Faouët

Le Faouët Côtes d'Armor