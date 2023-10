Castanhada Fogal de Confinal (Rebel) Revel, 14 octobre 2023, Revel.

Castanhada Samedi 14 octobre, 20h00 Fogal de Confinal (Rebel)

De mancar pas la castanhada de Rebèl d’Òc aqueste dissabte 14 d’octòbre de 2023.

Castanhas grasilhadas e contes a las 8 oras del ser.

Contes del Guy Relhes que va ne dire de bonas.

Tanlèu aprèp: rugbí sus tela bèla e encara de castanhas grasilhadas.

Per lo beure: vin, pomat, bièrra, sodà, aiga…

Tot aquò al fogal de Confinhal a comptar de las 8 oras del ser.

Dintrada libra.

Fogal de Confinal (Rebel) Place des Tilleuls,Couffinal, 31250 Revel Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « danielmalacan@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 19 31 14 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/people/Rebel-dOc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

conte rugbi