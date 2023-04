Ce soir c’est théâtre Salle des Fêtes Foëcy Catégories d’Évènement: Cher

Ce soir c’est théâtre Salle des Fêtes, 16 avril 2023, Foëcy. Par le comité des fêtes de Vierzon avec la troupe AEP Couy.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . 7 EUR.

Salle des Fêtes

Foëcy 18500 Cher Centre-Val de Loire



By the festival committee of Vierzon with the AEP Couy troupe Por el Comité del Festival de Vierzon con la compañía AEP Couy Vom Festkomitee von Vierzon mit der Truppe AEP Couy Mise à jour le 2023-04-11 par OT VIERZON

