FÖDÖSOKANDE BI (alive) – Sébastien Bruas



2023-01-25 – 2023-01-25

4 4 EUR Avec énergie et créativité, Sébastien Bruas vient nous alerter sur le sort des abeilles mellifères, aujourd’hui pressées par une surproduction globale comme le reste de la nature et du vivant. Avec beaucoup d’humour, de poésie et d’acrobatie circassienne, il s’accroche à ses alvéoles géantes et fait un parallèle avec son propre corps d’acrobate aérien.

On rit, on s’émeut, on s’envole et bien sûr on sort tous fascinés par ce spectacle étendard de ces héroïnes butineuses.

Offert par la CCPC aux élèves de 6ème et 5ème du Pays Châtillonnais

Conception et interprétation : Sébastien Bruas

Regards extérieurs et aide à l’écriture : Jean Charles Gaume et Marie-Élisabeth Cornet

Mise en son : Julie Mondor

Régie : Jean Pellegrini

Création lumière : Christophe Schaeffer

Construction : Steve Duprez

Durée : 50 min

Théâtre Gaston Bernard

Tout public à partir de 7 ans

Tarifs de 4 à 12€

Infos-réservation : 03 80 91 39 51 – resa.tgb@wanadoo.fr

www.theatregastonbernard.fr

