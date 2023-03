Födosökande bi (Alive) Extérieur de la salle Raymond Devos, 10 juin 2023, Saint-Vallier .

Födosökande bi (Alive)

2023-06-10 18:00:00 – 2023-06-10 19:00:00

Födosökande bi (Alive) vient nous alerter sur le sort des abeilles mellifères aujourd’hui, pressées par une surproduction globale, comme le reste du vivant. C’est avec beaucoup d’humour, de décalage, de poésie et d’acrobatie que Sébastien Bruas nous propose Födosökande bi (Alive), le spectacle étendard de ces héroïques butineuses. On rit, on s’émeut, on s’envole, et bien sûr on en sort piqué.

Extérieur de la salle Raymond Devos 17 rue Camille Desmoulins Saint-Vallier

