Födosökande bi (alive)

Födosökande bi (alive), 12 janvier 2023, . Födosökande bi (alive)



2023-01-12 20:00:00 – 2023-01-12 EUR Quant à l’énigme du lent déclin des abeilles mellifères, elle est élucidée depuis belle lurette, et pourtant… Acrobate et apiculteur alternatif, Sébastien Bruas a choisi de faire dialoguer ces deux disciplines sous la forme d’un solo. Histoire de porter haut la voix des abeilles et de faire voltiger quelques questions qui ont tendance à retomber trop souvent hors du débat public. Chamboulant la sage géométrie du trapèze, il s’envole sur fond d’alvéoles. Une performance à teneur écologique qui devrait piquer nos consciences au vif ! accueil@auxerreletheatre.com +33 3 86 72 24 24 https://auxerreletheatre.com/saison-2022-2023/programme/spectacles/fodosokande-bi-alive dernière mise à jour : 2022-11-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville