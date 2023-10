Focus Sylvain Prunenec · Poufs aux sentiments / 48e parallèle / Le fil Le Carreau du Temple Paris, 16 janvier 2024, Paris.

Le vendredi 19 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

Du mardi 16 janvier 2024 au mercredi 17 janvier 2024 :

mardi, mercredi

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Focus sur Sylvain Prunenec, figure majeure de la danse française depuis quatre décennies, avec les spectacles « 48e parallèle », « Le fil » et « Poufs aux sentiments » !

Coup de projecteur sur Sylvain Prunenec, figure majeure de la danse française depuis quatre décennies. Cet interprète et chorégraphe à l’énergie subtile aborde la danse tel un périple. Qu’il traverse le continent eurasien ou retrace sa propre carrière, sa pluralité le mène jusque dans un jardin baroque !

Tel le fil d’un funambule, le 48e parallèle nord traverse le continent eurasien. En 2019 Sylvain Prunenec suit son cours, de la pointe du Raz en Bretagne jusqu’à l’île de Sakhaline en Russie extrême-orientale. Il marche et danse hors des sentiers, dans la broussaille et les herbes hautes, sur les pentes raides comme dans les villes, ressentant une joie fondamentale, celle d’exister en liberté. À son retour, il réinvente sur scène son parcours de danseur-voyageur et ouvre, dans 48e parallèle, un espace poétique en gestes, paroles et images, invitant le spectateur à repenser son propre itinéraire pour tracer un chemin vers soi-même.

Avec Le Fil, Sylvain Prunenec le fait à sa manière, en interrogeant son propre corps dansant, débusquant les gestes déposés en lui par de grandes figures de la danse française et américaine qui l’ont inspiré et qu’il a fortement marquées à son tour : Dominique Bagouet, Odile Duboc, Trisha Brown, Deborah Hay… Car une vie parcourue – si ce n’est dansée – réserve autant de découvertes qu’une randonnée. Aussi il s’y crée un corps-conscience, capable de se redéfinir sans cesse.

Et Sylvain Prunenec se prête joyeusement aux extravagances de Clédat et Petitpierre en endossant, outrageusement perruqué et poudré, la figure masculine de Poufs aux sentiments.

Avec le festival Faits d’hiver. www.faitsdhiver.com

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/JP6S4AMF +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/JP6S4AMF

© Yvan Clédat 1