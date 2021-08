Focus sur L’hôtel de ville – Quimper Mairie – Hôtel de Ville, 19 septembre 2021, Quimper.

Focus sur L’hôtel de ville – Quimper

Mairie – Hôtel de Ville, le dimanche 19 septembre à 10:00

_Visite libre_ en compagnie d’élus municipaux et communautaires Focus sur l’hôtel de ville : _Visites guidées à 10h, 14h et 16h_ Vous êtes sans doute souvent venus à l’Hôtel de Ville pour accomplir des démarches administratives, à moins que ce ne soit pour célébrer un heureux évènement ! Avec cette visite guidée, ce sont tous les secrets historiques et patrimoniaux qui vous seront dévoilés par le guide-conférencier. Une belle occasion pour découvrir les salles de l’édifice et son monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

Visite libre – Visites guidées à 10h, 14h et 16h / e-réservation

Parcourez les principaux espaces de l’Hôtel de vile tout en allant à la rencontre de l’équipe municipale et communautaire.

Mairie – Hôtel de Ville 44 place St Corentin, 29000, Quimper Quimper Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00