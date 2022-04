FOCUS SUR L’EXPOSITION PLOSSU-GRANET Musée Granet Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

le samedi 14 mai à 19:30

**En partenariat avec Aix-Marseille Université et avec le soutien de l’Institut SoMuM et du projet TIGER.** Des **étudiants du master recherche Histoire de l’art** de l’AMU présentent une sélection de photographies de Bernard Plossu à l’issue d’un workshop autour de l’artiste.

Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Musée Granet Place Saint Jean de Malte / Granet XXe, Chapelle des Pénitents blancs – Place Jean Boyer, 13100 Aix-en-Provence

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:00:00

