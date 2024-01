Focus sur les jeunes artistes contemporains chinois Galerie Camille Pouyfaucon Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Du vendredi 26 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

L’exposition « WHAT ARE YOU DOING NOW – Contemporary China » est de présenter les liens entre les jeunes artistes chinois et cette époque, la Chine et le monde.

Les artistes que nous avons invités cette fois-ci sont à la

fois de jeunes artistes chinois locaux et de jeunes artistes qui étudient l’art

en France depuis de nombreuses années. Bien qu’ils ne vivent pas dans le même

pays, ils pensent, ressentent et vivent tous l’époque actuelle, et dans ce

processus, ils peuvent avoir des douleurs et des luttes, mais aussi des points

de vue sur la société. Nous vous invitons à apprécier leurs œuvres avec nous

lors de l’exposition.

Les artistes

Zhang Ziwei

La vie naturelle primitive possède les formes biologiques

les plus bizarres ; les phénomènes naturels mystérieux suscitent une peur

profonde ; la mort et la renaissance sont comme une sorte de rythme sautillant,

alternant dans le grand mouvement de la vie.

Chen Shiyu

Ma grand-mère dirigeait une clinique et, ayant grandi dans

un environnement clinique, j’ai vu toutes sortes de patients. C’est pourquoi je

n’ai pas pleuré lorsqu’on m’a fait des injections ou lorsque je suis tombée et

que je me suis abîmée la peau, parce que

la douleur me semblait normale.

Mao Lingling

MAO Lingling a commencé un projet de pratique artistique en

2017, s’étendant sur 6 ans, dans lequel elle s’habille en costume national

chinois – Hanfu – et joue de la musique pop et classique chinoise dans les rues

de France, combinée à un instrument occidental – le violon. Selon elle, le

pouvoir de la musique est invisible, il peut apporter beaucoup aux autres et

sortir certaines personnes de l’impuissance, de la tristesse et même du

désespoir de la vie.

Du Xinyun

« Le rêve »

Avec la vague de l’époque, toutes les générations se battent

durement, mais tout en s’investissant corps et âme dans leur travail, elles se

sentent souvent épuisées physiquement et mentalement. Bien que je sois confus

et anxieux quant à mon avenir, j’espère également affronter le présent avec une

attitude détendue. Pour exprimer cette ambivalence entre l’extérieur et

l’intérieur, j’ai créé ce collier.

Dong Hengzhi

« Discomfort Diaries : Broches of Bodily

Narratives/Journaux d’inconfort : broches de récits corporels »

Dans la vie

quotidienne, les gens ont toutes sortes de douleurs dont ils ne peuvent pas

expliquer. L’artiste a donc choisi la forme d’un disque chirurgical d’hôpital

comme contour des broches afin de montrer le thème de la douleur d’une manière

plus vivante.

Li Wanjin

L’inspiration pour « Halo » est venue de mon intérêt

pour la broderie. Je voulais incorporer les éléments de la broderie dans mon

travail. En ce qui concerne la forme de création, je voulais que l’œuvre

présente l’effet visuel de la broderie, mais aussi qu’elle utilise un support

complètement différent des fils de broderie traditionnels. J’ai donc finalement

choisi d’utiliser de la peinture acrylique pour accumuler différentes couches

de couleurs et essayer de simuler la texture de la broderie en grattant et en

sculptant. En choisissant les couleurs, j’ai voulu créer un effet visuel

intuitif et attirant l’attention.

Miki ZHOU

Si la mort est la fin du destin, c’est une sorte d’éternité

au sens individuel ; et du point de vue de la reproduction de la vie, la nouvelle

naissance n’est pas une sorte d’éternité. La mort peut être la fin, mais la

continuation de la vie est la continuité de la vie. Le cycle de la vie et de la

mort rend éternelle l’existence de la vie elle-même.

Vernissage

Vendredi 26 janvier à 19h00

Entrée libre

Galerie Camille Pouyfaucon 19 Rue Guénégaud 75006 Paris

https://assoede.e-monsite.com/ esthetique_est@yahoo.com https://www.facebook.com/asso.esthetique.est

