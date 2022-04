Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges Librairie Au temps lire Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Nord

Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges Librairie Au temps lire, 7 avril 2022, Lambersart. Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges

du jeudi 7 avril au samedi 30 avril à Librairie Au temps lire Entrée libre

Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges, venez (re)découvrir leurs albums chez votre libraire. Librairie Au temps lire 404 Avenue de Dunkerque 59130 Lambersart Lambersart Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T19:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T19:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T19:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T19:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T19:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T19:00:00;2022-04-19T10:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T19:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T19:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lambersart, Nord Autres Lieu Librairie Au temps lire Adresse 404 Avenue de Dunkerque 59130 Lambersart Ville Lambersart lieuville Librairie Au temps lire Lambersart Departement Nord

Librairie Au temps lire Lambersart Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lambersart/

Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges Librairie Au temps lire 2022-04-07 was last modified: by Focus sur les Éditions Les Fourmis Rouges Librairie Au temps lire Librairie Au temps lire 7 avril 2022 Lambersart Librairie Au temps lire Lambersart

Lambersart Nord