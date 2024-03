Focus sur le Bassin Biganos, vendredi 26 avril 2024.

Focus sur le Bassin Biganos Gironde

Accompagnés par Jimi, animateur nature et photographe expérimenté, on aborde des astuces pour réussir ses photos, dans un environnement privilégié, on découvre ainsi la faune et la flore locale. Selon les dates et thématiques, l’activité se déroule sur les 5 communes du Coeur du Bassin.

Pour les amateurs de photos et de nature.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Focus sur le Bassin Biganos a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Coeur Bassin