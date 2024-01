Focus sur l’AFPL Mise en place d’un fond en patois Médiathèque de St Martin en Haut Saint-Martin-en-Haut, samedi 10 février 2024.

Focus sur l’AFPL Mise en place d’un fond en patois Rencontre patoisante à St Martin en Haut avec la Compagnie ClicClac ! Samedi 10 février, 10h00 Médiathèque de St Martin en Haut

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T11:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T10:00:00+01:00 – 2024-02-10T11:30:00+01:00

L’association des Amis du Francoprovençal en Pays Lyonnais a fêté ses 20 ans en 2023 ! À cette occasion, un fond de documents en patois a été mis à disposition du public à la médiathèque de St Martin en Haut (celui-ci voyagera à travers tout le réseau à l’occasion des rencontres). L’inauguration aura donc lieu le samedi 10/02/24. Il vous sera proposé un commentaire sur l’historique et le but de l’association, des parties de cartes en patois et des chansons locales qu’il fait bon fredonner en bonne compagnie.

Médiathèque de St Martin en Haut 11 Rue du Petit Prince, 69850 Saint-Martin-en-Haut Saint-Martin-en-Haut 69850 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes