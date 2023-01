Focus sur la peinture baroque Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-07 16:30:00 – 2023-02-07 17:30:00

Bouches-du-Rhône 07 février : « L’Annonciation » de Jean Gody.

Jean Gody, figure incontournable de la peinture religieuse à Martigues, aurait réalisé en 1679 un tableau pour le maître autel de la chapelle de l’Annonciade. Cette oeuvre, aujourd’hui au centre du retable, illustre un thème iconographique de prédilection à Martigues à cette période : l’Annonciation.



04 avril : Michel Daret « La Vierge implorant le Christ pour les âmes du purgatoire ».

Initialement réalisé pour l’église de L’Île, ce tableau s’est offert une seconde vie à Saint-Louis d’Anjou après sa restauration. Désormais attribué à Michel Daret, fils du célèbre artiste baroque Jean Daret, il représente un thème récurrent de la période, les âmes du purgatoire. Une visite guidée, et proposée par le service Art, Histoire et Archéologie de Martigues à la Chapelle de l’Annonciade. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues

