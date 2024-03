Focus sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, dimanche 29 septembre 2024.

Focus sur la Gîte Le dimanche matin, placez vos pas dans ceux d’un animateur Nature pour une sortie « Focus sur la Gîte », une balade à la découverte du monde de la Gîte et de son patrimoine naturel. Dimanche 29 septembre, 10h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Une promenade guidée sur la Gîte, ça vous dit ? Mais d’ailleurs, c’est quoi « la Gîte »?

L’équipe du Relais Nature vous propose une sortie pour explorer les sentiers, comprendre le passé et découvrir la faune et la flore de cet espace naturel du Parc de la Deûle. Entre prairies, bois et zones humides, un animateur vous dévoile l’histoire du site et vous présente la biodiversité qui s’y développe. Une belle occasion d’en apprendre plus sur ce site phare de la métropole lilloise et ses nombreux habitants !

Rendez-vous : 10h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2h

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html 03 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

Valentina Oriti / MEL