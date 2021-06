Santes Relais Nature du Parc de la Deûle (MEL) Santes Focus sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle (MEL) Santes Catégorie d’évènement: Santes

_Focus_ sur la Gîte ——————- Transmettons nos savoirs autour de la Gîte ! Dimanche après-midi, un animateur vous emmène pour une balade de 2 heures sur la Gîte. De sentier en anecdote, faites plus ample connaissance avec ce domaine et son patrimoine naturel. Cette année, le Relais Nature du Parc de la Deûle vous propose un programme d’animations spéciales pour les rendez-vous aux jardins autour du thème « la transmission des savoirs » : – Vendredi 4, à 19h > conférence : les oiseaux de nos jardins – Samedi 5, à 15h > atelier : tressons un épouvantail en famille – Dimanche 6, à partir de 14h > atelier : je plante un souvenir et à 16h > sortie : Focus sur la Gîte « Les rendez-vous aux jardins » s’invitent aussi sur l’autre rive d la Deûle à MOSAÏC, le jardin des cultures ! Cette année, le parc vous propose trois après-midis privilégiées aux côtés des jardiniers qui vous transmettront leurs savoirs… venez avec vos gants et une tenue adaptée pour jardiner afin que l’immersion soit complète ! Ouverture du parc à 10h, informations au 03 20 63 11 24 Dans les pas d’un animateur du Relais Nature, parcourez les chemins de la Gîte, découvrez l’histoire de ce domaine et rencontrez ses occupants. Relais Nature du Parc de la Deûle (MEL) 20 chemin du halage 59211 Santes Santes

2021-06-06T16:00:00 2021-06-06T18:00:00

