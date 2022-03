Focus sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle, 25 septembre 2022, Santes.

Une promenade « guidée » sur la Gîte ? Et d’abord, c’est quoi « la Gîte » ? L’équipe du Relais Nature vous propose une sortie bimestrielle et gratuite pour explorer les sentiers, le passé, la faune et la flore de cet espace naturel du Parc de la Deûle. Parcourez les chemins de la Gîte avec un animateur du Relais Nature : il vous dévoile l’histoire de ce domaine et vous présente les différents mondes qui y coexistent entre bois, prairies, et zones humides. Ce lieu plein de vie accueille une riche biodiversité : partez à la rencontre de ses habitants ! _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo._ Le Relais Nature est fermé pendant l’animation. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



