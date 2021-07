Focus sur la Gîte Relais Nature du Parc de la Deûle, 1 août 2021-1 août 2021, Santes.

Une promenade « guidée » sur la Gîte ? Et d’abord, c’est quoi « la Gîte » ? Le dimanche après-midi, de 16h à 18h, grâce à la sortie « Focus sur la Gîte », (re)découvrez la Gîte et ses différentes facettes. L’équipe du Relais Nature vous propose une sortie bimestrielle et gratuite : explorez les sentiers, le passé, la faune et la flore de ce domaine du Parc de la Deûle. C’est le dernier jour pour visiter, en accès libre, l’exposition du mois de juillet composée de dessins des enfants des écoles de Santes, réalisés dans le cadre du concours de dessins organisé par Santes Nature. Dès le mercredi 4 août, découvrez la nouvelle expo du mois « Liens » par le photographe et illustrateur naturaliste Vincent Gavériaux. Sortie « Focus sur la Gîte » : rendez-vous à 16h, gratuit, uniquement sur inscription (sans accès au Relais Nature) 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) Le Relais Nature n’est pas soumis à la présentation du pass sanitaire. Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : * à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, * à partir de 6 ans, dans les lieux clos. Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 chemin du Halage – 59 211 Santes Stationnement : parking du Parc de la Deûle, rue du Bon Blé – 59 263 Houplin-Ancoisne

Gratuit sur inscription

Un animateur du Relais Nature vous entraîne sur les chemins de la Gîte pour découvrir l’histoire de ce domaine et faire connaissance avec ses occupants.

