Focus sur la boutique de L’Office de Tourisme Office de Tourisme de Marignane Marignane, samedi 16 mars 2024.

Vous êtes attendus nombreux à la boutique de l’Office de Tourisme.

Une gamme de produits sélectionnés pour leur qualité, originalité et lieu de fabrications vous sont proposés. Il y en a pour tous (hé oui, même pour les petits), et à tous les prix !

…Ce sont des produits pour la plupart made in France en exclusivité fabriqués spécialement pour l’Office de Tourisme et logotypés Marignane, mais aussi des objets de décoration, produits alimentaires, produits identitaires de la Provence.

Ce sont des coups de cœur, de belles rencontres. C’est cette richesse, ces expériences que l’Office de Tourisme souhaite vous faire partager au travers de cette boutique.



Un grand merci à tous nos partenaires avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à concevoir avec eux des gammes de produits.



Passez nous voir souvent car nous dénichons en permanence des objets pour vos cadeaux, mais aussi pour vous !



Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de Marignane se fait une joie de vous accueillir, alors à très bientôt…. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-10-14

Office de Tourisme de Marignane Cours Mirabeau

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur officedetourisme@ville-marignane.fr

L’événement Focus sur la boutique de L’Office de Tourisme Marignane a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme de Marignane