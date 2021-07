Tours CCCOD - Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Indre-et-Loire, Tours Focus sur Hors-Studio CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Focus sur Hors-Studio CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Tours. Focus sur Hors-Studio

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Atelier de pratique artistique et rencontre avec le duo de designers tourangelles qui vous parleront de leur plateforme numérique Precious Kitchen. CCCOD – Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Jardin François-Ier, 37000 Tours Tours Tours Centre Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Étiquettes évènement : Autres Lieu CCCOD - Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Adresse Jardin François-Ier, 37000 Tours Ville Tours lieuville CCCOD - Centre de Création Contemporaine Olivier Debré Tours