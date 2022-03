Focus sur Boris Lehman et Sarah Moon Howe Cinéma du CWB|Paris, 5 avril 2022, Paris.

Focus sur deux cinéastes à travers un court métrage de chacun d’eux ainsi que leur film en avant-première et en leur présence !

18h30 : Une histoire d’amour d’Astrid Adverbe & Boris Lehman (2020 – Belgique/France – 27 min.)

Un documentaire-fiction-confession au sujet de l’amour entre deux amis, improvisé en 2 jours (un jour au Pré-Saint-Gervais et l’autre à Bruxelles) : On parle de mariage, de la difficulté de faire un film à deux. On danse un peu, on meurt même avant d’entrer au paradis.

Ne dites pas à ma mère de Sarah Moon Howe (2003 – Belgique/France – 28 min.)

Premier documentaire de Sarah Moon Howe qui raconte son expérience en tant que strip-teaseuse. Pendant des années, elle a filmé en super 8 noir et blanc ce qu’elle découvrait dans ce monde souterrain. “Diplômée en psychologie, je travaillais la journée en institution où je m’occupais principalement de femmes schizophrènes, et le soir, je revêtais mon costume de paillettes et j’allais danser. J’aimais côtoyer ces deux mondes, ces deux faces, mon expérience de l’un nourrissait l’autre.”

20h : Fantômes du passé (comment l’histoire est entrée en moi) de Boris Lehman et Sarah Moon Howe, en leur présence (2021 – Belgique/France – 1h18)

Un film « dicté par la peur de mourir et d’être enseveli » comme le raconte Boris Lehman, metteur en scène inclassable aux frontières du cinéma expérimental, de l’essai cinéma et du documentaire. Une figure incontournable du cinéma belge qui, pour l’occasion, fait appel à son amie cinéaste Sarah Moon Howe pour raconter son histoire. Lui se replonge dans des images d’actualités puis dans ses propres images d’archives et elle, filme tout, même ce qu’il ne veut pas montrer. Et peu à peu, enfouis dans la pellicule, les fantômes apparaissent… Faut-il filmer pour ne pas mourir ?

